1 Der rechtsextreme Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke war bei einer Gedenkveranstaltung der AfD in Aschaffenburg dabei. Foto: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Die AfD will in Aschaffenburg der Opfer der Messerattacke gedenken. Mit dabei: der rechtsextreme Thüringer AfD-Politiker Höcke. Es gibt Gegenwind.











Die AfD hat in Aschaffenburg ein Gedenken an die Opfer der Messerattacke vom Mittwoch veranstaltet, an dem auch der rechtsextreme Thüringer Landesvorsitzende Björn Höcke teilnahm. Begleitet von Protesten warf er Regierungspolitikern vor, verantwortlich für Taten wie die in Aschaffenburg zu sein.