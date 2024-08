Nach gewaltsamen Ausschreitungen: London nimmt Social-Media-Plattformen in die Pflicht

1 Nach der Gewalttat hatte es gewaltsame Proteste in mehreren englischen Städten gegeben. Foto: dpa/Owen Humphreys

Die Ausschreitungen von Ultranationalisten in Großbritannien werden nach Ansicht von Experten auf Online-Plattformen angeheizt. Die Regierung macht deutlich, was sie von den Unternehmen erwartet.











Angesichts der andauernden rechtsextremistischen Randale in britischen Städten hat die Regierung die Social-Media-Konzerne in die Pflicht genommen. Technologieminister Peter Kyle betonte nach einem Treffen mit Vertretern von Tiktok, dem Facebook-Mutterkonzern Meta, Google und X, dass die Unternehmen eine Verantwortung hätten, die Verbreitung von Fehlinformationen und Hetze zu stoppen. „Es sind enorme Mengen an Inhalten im Umlauf, mit denen die Plattformen schnell umgehen müssen.“