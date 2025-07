Nach Gewalt-Vorwürfen gegen ihren Ex: Disney-Star Skai Jackson: Süße Fotos von ihrem sechs Monate alten Sohn

Hinter Schauspielerin Skai Jackson (23) liegen schwere Monate. Sie beantragte eine einstweilige Verfügung gegen den Vater ihres Sohnes und warf ihm häusliche Gewalt in mehreren Fällen vor. Halt und Kraft dürfte ihr aber ihr kleiner Kasai geben, auf den sie jetzt einen seltenen Blick gewährt. Sechs Monate nach der Geburt veröffentlichte sie mehrere süße Fotos des Jungen.

Sechs Monate mit ihrem Kasai

Am Freitag, den 18. Juli, ein meldete sich Jackson via Instagram mit überraschenden Einblicken in ihre Mutterschaft. "Kasai 💙 6 Monate", schrieb sie zu Aufnahmen ihres Sohnes. Auf den Fotos trägt der kleine Kasai einen blau-weiß gestreiften Overall, lächelt neben einem flauschigen grau-weißen Hund und spielt mit Spielzeug.

Im November 2024 wurde bekannt, dass Skai Jackson mit ihrem damaligen Partner Deondre Burgin ihr erstes Kind erwartet. Die Schauspielerin verkörperte von 2011 bis 2015 die Zuri Ross in der Disney-Jugendserie "Jessie". Ende Januar 2025 verkündete sie dann glücklich die Geburt. Zu einem Foto, auf dem sie die Hände ihres neugeborenen Babys hält, verriet die Schauspielerin auch den Namen ihres Kindes, denn sie schrieb in ihrer Bildunterschrift: "Kasai". Dazu stellte sie ein Bärchen- und Herzen-Emoji. Das Geschlecht des Babys gab sie zunächst nicht bekannt.

Einstweilige Verfügung gegen ihren Ex-Freund

Zuletzt gab es um den einstigen Disney-Star weniger schöne Schlagzeilen. Im Mai beantragte sie laut "People" beim Los Angeles County Superior Court eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex. Sie schilderte in den Dokumenten, dass er sie mehrfach misshandelt habe. Unter anderem soll Burgin sie am Muttertag angegriffen haben, während sie ihren neugeborenen Sohn im Arm hielt. Am 14. Juli, wurde Deondre Burgin schließlich wegen schweren Raubes im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Autodiebstahl festgenommen.