Nach Gewalt bei B-Jugendspiel: Mannschaft nimmt Spielbetrieb wieder auf

Nach den Ausschreitungen nach Abpfiff des B-Jugendspiels des SV Grün-Weiss Sommerrain gegen den TV 89 Zuffenhausen II am 29. September gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse und ein klares Statement der Vereine. In einer gemeinsam verfassten Stellungnahme, die unserer Zeitung vorliegt, äußern sich beide Seiten zu den Vorkommnissen und deren nachfolgender Aufarbeitung.

So habe sich „der Verursacher nach intensiver interner Aufarbeitung der Verantwortlichen von Sommerrain mit der Mannschaft selbst bei der Polizei gemeldet und sich freiwillig gestellt“. In Folge einer körperlichen Auseinandersetzung war bei dem Vorfall ein Zuffenhäuser Spieler für eine Nacht im Krankenhaus gelandet. Die Vereine sprachen von einem vorangegangenen „hitzig[en] Spiel mit viel Gemecker und Provokationen von beiden Seiten“, nach Spielende sei die Situation eskaliert. Die wichtigste Nachricht: Dem verletzten Spieler gehe es mittlerweile wieder gut.

Kein Platz für Gewalt: Vereine beziehen Stellung

Der bislang eingestellte Spiel- und Trainingsbetrieb der B-Jugendmannschaft des SV Grün-Weiss Sommerrain werde voraussichtlich an diesem Wochenende fortgesetzt, das Heimspiel gegen den TSV Weilimdorf am Sonntag, 13. Oktober, soll wie geplant stattfinden.

Sommerrain und Zuffenhausen betonen den „guten Austausch miteinander“, in dem man sich seit dem ersten Tag nach den Vorfällen befinde, auch der Vorstand der Sommerrainer, Sebastian Kaiser, und der Zuffenhäuser Jugendleiter, Christian Bauer, hätten gemeinsam an einem Strang gezogen. Die Beteiligten seien stets derselben Meinung gewesen, es habe keine gegenseitigen Schuldzuweisungen gegeben und man habe gemeinsam versucht, die Vorfälle aufzuarbeiten. Wie bereits in der öffentlichen Stellungnahme, die die Sommerrainer auf ihrer Website veröffentlichten, stellten die Mannschaften klar: „Beide Vereine vertreten zu 100% die Auffassung, dass Gewalt ein absolutes No-Go ist und in unseren Vereinen keinen Platz hat und nicht toleriert wird.“