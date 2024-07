Nach gestrichenem London-Auftritt: Krankheitsfall: Pearl Jam sagen auch Deutschland-Konzerte ab

1 Pearl Jam rund um Frontmann Eddie Vedder kann nicht auf der Berliner Waldbühne auftreten. Foto: IMAGO/Panthermedia

Am 29. Juni musste die Band Pearl Jam ihr Konzert in London wegen Krankheit absagen. Offenbar ist keine Besserung in Sicht, denn auch die Deutschland-Konzerte der Musiker am 2. und 3. Juli können nicht stattfinden.











Große Enttäuschung für alle Fans von Pearl Jam: Die Band hat ihre beiden Konzerte auf der Berliner Waldbühne am 2. und 3. Juli abgesagt. Am vergangenen Samstag (29. Juni) war wegen der Erkrankungen eines Musikers bereits der Auftritt in London gecancelt worden. "Trotz aller Bemühungen hat sich die Band noch nicht vollständig erholt", gaben die Musiker am Sonntagabend (30. Juni) auf ihrem Instagram-Account bekannt.