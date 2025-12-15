George Clooney setzt sich neue Grenzen vor der Kamera. Nach einem Gespräch mit seiner Ehefrau Amal erklärt der Hollywoodstar, warum er künftig auf Kussszenen verzichtet und welche Rolle das Älterwerden dabei spielt.
George Clooney (64) will künftig auf Kussszenen mit fremden Frauen verzichten. Das erklärte der Hollywoodstar der Zeitung "Daily Mail". "Okay, gut, ich küsse kein Mädchen mehr", sagte er wörtlich. Die Entscheidung habe er nach einem Gespräch mit seiner Ehefrau Amal (47) getroffen. Nicht Eifersucht, sondern ein realistischer Blick auf sich selbst habe den Ausschlag gegeben: Clooney sehe sich inzwischen schlicht nicht mehr in klassischen romantischen Rollen.