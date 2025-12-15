George Clooney setzt sich neue Grenzen vor der Kamera. Nach einem Gespräch mit seiner Ehefrau Amal erklärt der Hollywoodstar, warum er künftig auf Kussszenen verzichtet und welche Rolle das Älterwerden dabei spielt.

George Clooney (64) will künftig auf Kussszenen mit fremden Frauen verzichten. Das erklärte der Hollywoodstar der Zeitung "Daily Mail". "Okay, gut, ich küsse kein Mädchen mehr", sagte er wörtlich. Die Entscheidung habe er nach einem Gespräch mit seiner Ehefrau Amal (47) getroffen. Nicht Eifersucht, sondern ein realistischer Blick auf sich selbst habe den Ausschlag gegeben: Clooney sehe sich inzwischen schlicht nicht mehr in klassischen romantischen Rollen.

Für diesen Karriereschritt nannte George Clooney ein Vorbild: Paul Newman (1925-2008). Auch er galt lange als Frauenschwarm, bevor er sich bewusst altersgerechten Rollen zuwandte.

Noch 2022 stand Clooney für Kussszenen vor der Kamera. In der Romantikkomödie "Ticket ins Paradies" küsste er seine langjährige Freundin Julia Roberts (58). Für die Szene brauchte es allerdings 80 Takes - 79 Mal brachen die beiden zuvor in Gelächter aus, ehe es schließlich klappte.

"In 25 Jahren bin ich 85 Jahre alt"

Körperlich fühlt sich George Clooney nach wie vor fit, doch das Alter lasse sich nicht ausblenden. Als er 60 wurde, habe er darüber mit seiner Frau gesprochen. Er könne immer noch mit 25-jährigen Männern Basketball spielen, sagte er Amal Clooney: "Ich kann noch mithalten, ich bin in Form." Gleichzeitig sei ihm aber klar geworden: "In 25 Jahren bin ich 85 Jahre alt." Und daran ändere auch kein gesunder Lebensstil etwas. "Es spielt keine Rolle, wie viele Müsliriegel du isst - das ist eine reale Zahl."

George Clooney schätzt sein spätes Vaterglück

George Clooney und Amal sind seit September 2014 verheiratet. Mit der Menschenrechtsanwältin hat der Schauspieler die achtjährigen Zwillinge Alexander und Ella. In einem Interview mit der "Times" erklärte Clooney kürzlich, er sei froh, erst spät Vater geworden zu sein. Heute habe er die Zeit für seine Kinder, die er in den arbeitsintensiven Jahren zuvor nicht gehabt hätte.

In dem gerade auf Netflix gestarteten Film "Jay Kelly" spielt George Clooney die Titelrolle. Er verkörpert einen Filmstar, der mit Bedauern darauf zurückblickt, keine Zeit für seine Töchter gehabt zu haben. Eine Kussszene hat er darin nicht.