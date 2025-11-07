Nach Gerüchten um Mobbing: Millie Bobby Brown und David Harbour vereint bei Premiere

Harmonischer Auftritt nach den kürzlichen Mobbing-Vorwürfen: Millie Bobby Brown und David Harbour haben sich bei der "Stranger Things"-Premiere vereint gezeigt und räumen damit die Gerüchte aus dem Weg.

Millie Bobby Brown (21) und David Harbour (50) trotzten am Donnerstagabend jüngsten Medienberichten über angebliche Spannung zwischen den beiden "Stranger Things"-Co-Stars. Bei der Premiere der finalen Staffel der Netflix-Serie im TCL Chinese Theatre in Los Angeles traten Eleven und ihr Serienvater gemeinsam und gut gelaunt auf, umarmten sich auf dem roten Teppich und posierten lachend Seite an Seite.

Netflix veröffentlichte ein Video einer herzlichen Interaktion zwischen den beiden auf Instagram und schrieb: "David Harbour und Millie Bobby Brown kommen zusammen bei der letzten 'Stranger Things'-Premiere jemals an."

Gerüchte um Mobbing-Beschwerde

Der harmonische Auftritt folgt auf einen Bericht der "Daily Mail", Brown habe vor Produktionsstart der finalen Staffel angeblich eine interne Beschwerde gegen Harbour wegen Mobbing und Belästigung eingereicht. Demnach soll es umfangreiche Vorwürfe gegeben haben, die über Monate untersucht worden seien. Angaben zu Ergebnissen oder Konsequenzen lagen nicht vor. Sexuelle Belästigung sei nicht Bestandteil der Vorwürfe gewesen.

Harbour stand zuletzt besonders wegen seiner Trennung von Sängerin Lily Allen (40) im Rampenlicht, die in ihrem neuen Album "West End Girl" besonders ehrlich und offen über ihre gescheiterte Ehe singt.

Zu den Gerüchten um die Mobbing-Beschwerde haben sich Brown und Harbour nicht geäußert.

Finale Staffel setzt 1987 an

Millie Bobby Brown und David Harbour stehen seit 2016 gemeinsam für "Stranger Things" vor der Kamera. Die Britin verkörpert Eleven, ein Mädchen mit übernatürlichen Fähigkeiten. Harbour spielt den zunächst rauen, später fürsorglichen Polizeichef Jim Hopper, der sie später adoptiert. Die Beziehung zwischen den beiden gehört seit Beginn zum emotionalen Kernstück der Serie - und soll es auch im finalen Kapitel bleiben.

Die fünfte und finale Staffel von "Stranger Things" setzt im Herbst 1987 an: Hawkins ist von Rissen ins Upside Down gezeichnet, die Bewohner stehen unter militärischer Quarantäne. Eleven muss sich erneut verstecken, während die Gruppe verzweifelt versucht, den verschwundenen Antagonisten Vecna ausfindig zu machen - im Wissen, dass ihnen der gefährlichste Kampf noch bevorsteht. Zum Jahrestag von Wills Verschwinden kehrt die altbekannte Angst zurück: Das Ende rückt unaufhaltsam näher, und nur als komplette Einheit kann die Party das Grauen besiegen.

Der erste Teil der neuen Staffel von "Stranger Things" startet am 26. November auf Netflix.