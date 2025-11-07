Nach Gerüchten um Mobbing: Millie Bobby Brown und David Harbour vereint bei Premiere

Harmonischer Auftritt nach den kürzlichen Mobbing-Vorwürfen: Millie Bobby Brown und David Harbour haben sich bei der "Stranger Things"-Premiere vereint gezeigt und räumen damit die Gerüchte aus dem Weg.
Millie Bobby Brown (21) und David Harbour (50) trotzten am Donnerstagabend jüngsten Medienberichten über angebliche Spannung zwischen den beiden "Stranger Things"-Co-Stars. Bei der Premiere der finalen Staffel der Netflix-Serie im TCL Chinese Theatre in Los Angeles traten Eleven und ihr Serienvater gemeinsam und gut gelaunt auf, umarmten sich auf dem roten Teppich und posierten lachend Seite an Seite.