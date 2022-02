1 Adele wird bei den kommenden Brit Awards am 8. Februar auf der Bühne stehen. Foto: imago images/ZUMA Wire

Adele meldet sich mit freudigen Neuigkeiten zurück: Die Sängerin wird bei der Verleihung der Brit Awards in London am 8. Februar auf der Bühne stehen.















Erst vor wenigen Tagen tummelten sich neue Gerüchte um Adele (33). Nachdem die Sängerin im Januar mit einem tränenreichen Video ihre geplanten Las-Vegas-Shows abgesagt hatte, sollte angeblich zuletzt auch ihr Auftritt bei den Brit Awards gestrichen worden sein. Auf Instagram meldete sich die Britin nun mit einer freudigen Nachricht zurück. "Hallo, ich freue mich sehr, sagen zu können, dass ich nächste Woche bei den Brits auftreten werde", schreibt sie zu einem Foto von sich, auf dem sie nur so in die Kamera strahlt.

Darüber hinaus wird Adele offenbar in der "The Graham Norton Show" zu sehen sein, wie sie weiter in ihrem Beitrag andeutet: "Unddddd ich werde auch vorbeischauen, um Graham [...] zu treffen, während ich in der Stadt bin! Ich freue mich darauf!" Abschließend richtet sie liebe Grüße von ihrem Freund Rich Paul (40) aus, mit dem sie seit Anfang 2021 liiert ist: "Oh, und Rich schickt seine Liebe."

Auch diese Stars sind dabei

Die Verleihung der Brit Awards findet am 8. Februar statt und wird live aus London auf ITV und ITV Hub übertragen. Für internationale Zuschauerinnen und Zuschauer wird es außerdem einen Livestream auf YouTube geben. Neben Adele werden unter anderem Superstar Ed Sheeran (30), Newcomerin Holly Humberstone (22) und Liam Gallagher (49) auf der Bühne performen.