Nach Gerüchten über Streit: Billy Ray Cyrus feiert mit Tochter Miley

Die Gerüchte über ein Familiendrama haben Miley Cyrus (32) und ihr Vater Billy Ray Cyrus (63) damit wohl endgültig beendet. Am Freitag teilte der 63-Jährige auf Instagram ein Selfie, das offenbar bei der Geburtstagsfeier seines Sohnes Braison Cyrus (31) entstand. Neben Vater und Sohn sind auf dem Schnappschuss auch Miley Cyrus und ihr Freund Maxx Morando (26) zu sehen. "Happy Birthday, Braison!", lautete der schlichte Text zu dem Bild, das im Freien entstand. Zwischen Billy Ray Cyrus und seinem Sohn, die auf der einen Seite stehen, und Miley Cyrus und ihrem Partner auf der anderen Seite sind Bäume und Wiese zu sehen.

Die Fans freuen sich offenbar über die Familienfeier. "Dieses Bild macht mich so happy", heißt es in den Kommentaren. "So schön, euch alle zusammen zu sehen", heißt es an anderer Stelle.

Gerüchte über Streit in der Familie

Billy Ray Cyrus hat sechs Kinder. Der Country-Sänger adoptierte die beiden Kinder seiner Ehefrau Tish Cyrus (56), Brandi (37) und Trace (36). Während der fast 30-jährigen Ehe des ehemaligen Paares - die beiden hatten 1993 geheiratet - wurden zudem Miley, Braison und Noah (25) geboren. Billy Ray ist außerdem Vater von Sohn Christopher Cody (33), den er mit Ex-Partnerin Kristin Luckey hat.

Nach seiner Scheidung von Tish Cyrus im Jahr 2022 und der anschließenden kurzen Ehe mit Firerose waren Gerüchte um einen Familienzwist aufgekommen. Das hatte der Musiker, der bereits Anfang der 1990er Jahre seinen Durchbruch feierte, schon in der Vergangenheit dementiert. Zuletzt machte Billy Ray Cyrus Schlagzeilen mit seiner neuen Beziehung zu Elizabeth Hurley (59). Die beiden Stars hatten ihre Romanze am Osterwochenende mit einem Pärchenbild verkündet, auf dem er sie auf die Wange küsst. Die Bekanntgabe überraschte die Fans völlig, denn zuvor hatte niemand die beiden in Verbindung gebracht.