Nach Gerüchten: Sara Foster bestätigt Trennung von Tommy Haas

Die US-amerikanische Schauspielerin Sara Foster (43) hat sich erstmals öffentlich zur Trennung von der deutschen Ex-Tennislegende Tommy Haas (46) geäußert. Mitte August hatte das "People"-Magazin berichtet, dass sich das Paar nach 18 Jahren getrennt habe. Im Gespräch mit Jeff Lewis (54) bestätigte sie nun die Gerüchte und verriet auch noch, dass sie trotz Trennung noch unter einem Dach leben.

In getrennten Zimmern

"Also seid ihr überhaupt nicht zusammen?", fragte er sie in seiner "SiriusXM"-Sendung "Jeff Lewis Live". Und weiter: "Also, ihr habt euch doch erst vor Kurzem getrennt, oder?" Sara Foster antwortete, die Trennung sei noch "zu frisch", als dass sie sich wieder auf eine Verabredung einlassen könnte. Lewis hakte nach und erkundigte sich, ob Foster und Haas denn noch im selben Haus wohnten. "Ja, das Haus, das du gebaut hast", sagte sie und bezog sich dabei auf Lewis, der in seiner Reality-Serie "Hollywood Houselift" im Jahr 2023 einen Teil ihres Hauses renovierte.

Die Antwort veranlasste Lewis, die Frage zu wiederholen: "Moment mal, ihr lebt zusammen im selben Haus?" Foster bestätigte, dass die Antwort ja sei. Ihre Schwester Erin Foster (42), die gerade mit der Netflix-Serie "What Nobody Wants" einen Erfolg landete, fügte hinzu, dass die Situation "sehr friedlich" gewesen sei. Lewis wollte dann wissen, ob Sara und Haas aber wenigstens getrennte Zimmer hätten. Die Schauspielerin gab zu, dass sie und der frühere Profi-Tennisspieler in letzter Zeit kein Zimmer geteilt hätten.

Ihr Kumpel sah schon Warnzeichen

Jeff Lewis, den Sara Foster schon lange kennt, scheint die Trennung schon länger vorausgesehen zu haben. "Er hat immer gescherzt: 'Oh, Tommy wird dich verlassen.' Nun, ich gebe dir die Schuld", meinte die Schaupspielerin. Lewis erklärte daraufhin, dass es ihm nie richtig vorgekommen sei, dass Haas nicht oft anwesend sei, da er beruflich viel reisen müsse. "Er war nie da und das war für mich ein Warnzeichen."

Sara Foster jedoch will offenbar keine schmutzige Wäsche waschen. Sie verteidigte ihren Ex-Partner als "den Besten". Auch ihre Schwester betonte: "Tommy ist ein toller Kerl, er ist ein toller Vater. Er isst heute Abend buchstäblich mit meinem Mann und unserem anderen Schwager Tom zu Abend. Er bleibt für immer in unserer Familie."

Verlobt seit 2008

Das Paar war seit 2006 zusammen. 2008 verlobten sich die beiden - eine Hochzeit folgte jedoch nicht. Tochter Valentina kam 2010 auf die Welt, Josephine folgte 2015. Das Paar lebte in Los Angeles. Haas besitzt auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft.

Er gehörte zu den bekanntesten Tennisprofis Deutschlands. In seiner von 1997 bis 2017 andauernden Profikarriere schaffte er es bis auf Position zwei der Weltrangliste. Einen Grand-Slam-Titel gewann er jedoch nie. Inzwischen arbeitet er als Tennisfunktionär. Vor Foster war er einige Jahre mit Sandy Meyer-Wölden (41) zusammen, die Beziehung endete 2003. Sara Foster machte sich als Schauspielerin einen Namen. Sie war unter anderem in "90210" zu sehen, einem Spin-off der Serie "Beverly Hills, 90210".