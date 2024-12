Nach Gerüchten: Jennifer Love Hewitt bestätigt Rückkehr zu Kult-Horrorfilm

1 Jennifer Love Hewitt kehrt in ihre ikonische "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Rolle zurück. Foto: ddp/Robert Zuckerman

Es ist offiziell: Jennifer Love Hewitt wird Teil des neuen Reboots des Kult-Horrorfilms "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" sein. Die Schauspielerin schlüpft erneut in die Rolle der Julie James.











Nachdem Jennifer Love Hewitt (45) diese Woche bereits ihre Rückkehr zum Reboot von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" angedeutet hatte, hat die Schauspielerin nun offiziell bestätigt, dass sie Teil der Produktion sein wird. Auf Instagram teilte Hewitt am Freitag (13. Dezember) einen Schnappschuss, auf dem zu sehen ist, wie sie in einen Spiegel blickt, an dem mehrere Zettel mit der Aufschrift "I know what you did last summer!" kleben.