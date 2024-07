Nach Gelsenkirchen-Konzerten: Taylor Swift feiert deutsche Fans

Taylor Swift (34) hat sich nach ihren drei Shows in Gelsenkirchen bei ihren Fans dort bedankt. Auf Instagram schrieb die Sängerin, das Publikum bei den Auftritten sei "einmalig" und "so aufmerksam" gewesen. Die 34-Jährige freute sich offenbar unter anderem über die zahlreichen Schilder und Papierherzen und bedankte sich in dem Post für alles. Sie teilte dazu zahlreiche Bilder von ihren Shows in der Arena in Gelsenkirchen.

"Ihr seid einfach die Größten"

In dem Beitrag richtete Taylor Swift zudem Worte an alle, die ihr Album "The Tortured Poets Department" unterstützt haben, das sie im April veröffentlich hat: "Ich bin völlig überwältigt von dem, was ihr getan habt - es war in den ersten 12 Wochen nach der Veröffentlichung auf Platz 1, und das ist noch nie einem Album von mir passiert, nicht mal annähernd!", erklärte sie. "Ihr seid einfach die Größten." Der Popstar fügte hinzu: "Jetzt, wo wir offiziell mit unseren Shows in Deutschland begonnen haben, kann ich es kaum erwarten, euch alle als nächstes in Hamburg zu sehen!"

Lesen Sie auch

Taylor Swift war am 17., 18. und 19. Juli in Gelsenkirchen aufgetreten. Im Publikum war unter anderem ihr Freund, NFL-Star Travis Kelce (34), und auch Hollywoodstar Anne Hathaway (41) wurde bei einem der Konzerte gesichtet. Jetzt geht es im Rahmen ihrer "The Eras Tour" für Swift für zwei Shows am 23. und 24. Juli weiter nach Hamburg. Die vorerst letzten Deutschlandkonzerte gibt sie am 27. und 28. Juli in München.

Rekord-Tour geht im Dezember zu Ende

In Europa stehen danach im August noch Warschau, Wien und London auf dem Programm. Die letzte geplante Show - die 152. der Tour - ist am 8. Dezember in Vancouver. Die "Eras Tour" gilt bereits als die umsatzstärkste Tournee aller Zeiten, Swift soll im Zuge dessen die erste Milliardärin der Geschichte mit Musik als Haupteinnahmequelle geworden sein.