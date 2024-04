1 Megan Fox mit blauem Haar beim Coachella. Foto: getty/Tommaso Boddi/Getty Images for CELSIUS Energy

Schauspielerin Megan Fox zeigt sich gut gelaunt mit langen blauen Haaren beim Coachella Festival. Vor kurzem hatten Machine Gun Kelly und sie ihre Verlobung gelöst.











Schauspielerin Megan Fox (37) genießt ihre Zeit auf dem Coachella Festival. Zur Celsius Cosmic Desert Party erschien sie im sexy Outfit und mit langen hellblauen Haaren. Was es mit letzteren auf sich hat, erzählt sie dem "People"-Magazin am Rande der Kultveranstaltung in Kalifornien.