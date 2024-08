Nach gelber Karte des Regierungspräsidiums: Matthias Knecht legt konkrete Sparmaßnahmen vor

1 Knecht liefert lange erwartete Sparmaßnahmen – im Herbst folgen weitere. Foto: / Granville

Der Ludwigsburger Oberbürgermeister ist mit den Sparfortschritten zufrieden. Auch das bislang kritische Regierungspräsidium sieht großes Bemühen.











Die Zeiten, in denen nur über das Sparen gesprochen wurde, sind endgültig vorbei. Das ist die Botschaft, die Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht während eines Termins am Montagvormittag ausgesendet hat. Jetzt gilt: Priorisieren, Ausgaben streichen, Kosten drücken und Subventionen gewinnen. Mittlerweile gibt es mehrere konkrete Maßnahmen, durch die Millionen Euro gespart werden – für den kommenden Haushalt kündigt Knecht einen weiteren großen Sprung an. Das Regierungspräsidium hat die Bemühungen registriert und spricht ein Lob aus.