Nach Geiselnahme in Ulm: Staatsanwaltschaft hält Mann für schuldunfähig

Fünf Monate nach einer Geiselnahme in der Ulmer Innenstadt ist Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben worden. Der 44-Jährige soll am Abend des 26. Januar mehrere Menschen in einem Lokal am Münsterplatz als Geiseln genommen haben. Er ließ zwischenzeitlich laut Staatsanwaltschaft fast alle von ihnen gehen, mit einer blieb er zunächst im Lokal zurück. Als er schließlich mit ihr vor die Tür trat, schossen Einsatzkräfte auf ihn und beendeten so die Geiselnahme. Seine Opfer habe der Mann mit täuschend echt aussehenden Soft-Air-Waffen bedroht, teilte die Staatsanwaltschaft mit.