1 Die Queen auf dem Weg zurück nach Schloss Windsor. Foto: imago images/Paul Marriott

Zu ihrem Geburtstag hat Queen Elizabeth II. einen Trip nach Sandringham unternommen. Nun ist die Monarchin wieder nach Schloss Windsor zurückgekehrt, wie der Palast mitteilt.















Queen Elizabeth II. hat ihren 96. Geburtstag am vergangenen Donnerstag in Sandringham verbracht. Nun ist die Monarchin wieder zurück auf Schloss Windsor, wie der Palast laut dem "People"-Magazin mitgeteilt hat. Die Queen war in der vergangenen Woche auf ihren Landsitz in Norfolk gereist, der etwa 180 Kilometer nördlich von London liegt.

Verbrachte die Queen ihren Geburtstag auf Wood Farm?

An ihrem Geburtstag wurde die 96-Jährige bei einer Rundfahrt über das Anwesen gesehen. Fotos zeigen sie mit Sonnenbrille und pinkem Lippenstift auf dem Beifahrersitz eines Range Rovers. Wie der "Express" berichtet, soll Queen Elizabeth II. die Woche auf Wood Farm, einem Cottage mit fünf Schlafzimmern, verbracht haben. Ein Ort, der ihr wohl besonders am Herzen liegt: Ihr verstorbener Ehemann Prinz Philip (1921-2021) verbrachte dort seit seinem Ruhestand 2017 die meiste Zeit bis zu seinem Tod.

Am Mittwoch wurde sie dann auf dem Rücksitz eines Range Rovers zum Helikopter gebracht, der sie zurück nach Schloss Windsor flog. Bei der Fahrt blickte die 96-Jährige aus dem Fenster, wie auf Fotos zu sehen ist. Die 96-Jährige trug für die kurze Reise eine bunte Strickjacke und eine dunkelgrüne Weste.