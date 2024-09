Nach Geburt des Babys: Hailey Bieber meldet sich auf Instagram zurück

1 Hailey Bieber genießt ihr Mutterglück. Foto: carrie-nelson/ImageCollect

Um Hailey Bieber ist es ruhig geworden seit der Geburt ihres Babys Jack Blues. Nun meldete sich die Ehefrau von Justin Bieber aber zurück.











Hailey Bieber (27) hat sich wenige Wochen nach der Geburt ihres Babys auf Instagram zurückgemeldet. Die 27-Jährige teilte in einer Story ein Selfie für ihre über 53 Millionen Followerinnen und Follower. Zu dem Bild schrieb sie lediglich "Hi". Auf dem Foto ist sie in einem schwarzen Shirt zu sehen, zu dem sie goldene Ohrringe und eine juwelenbesetzte Halskette trägt. Auffällig ist zudem der dunkelblaue Nagellack von Hailey Bieber. Ihre Haare trägt sie auf dem Schnappschuss nach hinten gebunden, aus dem Mittelscheitel fallen lediglich zwei lange Strähnen, die ihr Gesicht umrahmen. Das Make-up hielt sie natürlich.