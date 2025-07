TV-Komödie "Ein ganz großes Ding" TV-Star Christian Erdmann: "Am Set lernt man mit Egos umzugehen"

Nach dem mordenden Kunsthändler und Versicherungsbetrüger im Münster-"Tatort" spielt Christian Erdmann einen verantwortungsscheuen Ehemann in der ZDF-Komödie "Ein ganz großes Ding". Was ihn an beiden Produktionen stolz macht, verrät der Schauspieler im Interview.