Nach Gala-Absage der TV-Legende: Johannes B. Kerner trifft Thomas Gottschalk auf Kreuzfahrtschiff

Ende des Jahres begrüßt Johannes B. Kerner bei seinem Kreuzfahrt-Talkformat "Welcome2Kerner" Thomas Gottschalk an Bord der Europa 2. Der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator hat gerade noch einen anderen Termin abgesagt.
Der Moderator Johannes B. Kerner (61) wird Ende dieses Jahres an Bord des Kreuzfahrtschiffs Europa 2 seine Talkreihe "Welcome2Kerner" fortsetzen. Im November begrüßt er die deutsche TV-Legende Thomas Gottschalk (75) zu einem Gespräch. Die Ankündigung kommt zu einem unerwarteten Zeitpunkt: Gottschalk hatte gerade erst - offenbar aus gesundheitlichen Gründen - einen anderen Termin abgesagt.