Nach Gala-Absage der TV-Legende: Johannes B. Kerner trifft Thomas Gottschalk auf Kreuzfahrtschiff

Der Moderator Johannes B. Kerner (61) wird Ende dieses Jahres an Bord des Kreuzfahrtschiffs Europa 2 seine Talkreihe "Welcome2Kerner" fortsetzen. Im November begrüßt er die deutsche TV-Legende Thomas Gottschalk (75) zu einem Gespräch. Die Ankündigung kommt zu einem unerwarteten Zeitpunkt: Gottschalk hatte gerade erst - offenbar aus gesundheitlichen Gründen - einen anderen Termin abgesagt.

Auf dem Schiff soll Kerner seinen Kollegen Gottschalk laut einer Pressemitteilung im November empfangen. "Thomas Gottschalk ist eine echte Ausnahmeerscheinung. Jemand, der Generationen unterhalten hat und dabei immer er selbst geblieben ist", wird Kerner in der Mitteilung zitiert.

Ein reflektierter Thomas Gottschalk

Gottschalk macht selbst Werbung für das Gespräch. In einer Instagram-Story hat er einen Beitrag von Hapag-Lloyd Cruises geteilt, in dem wiederum Kerner für sein Format wirbt. "Mitte November geht es von Kapstadt aus mit der Europa 2 in den Indischen Ozean und Anfang Dezember gehen wir dann auf Mauritius von Bord", erzählt der Moderator. Möglicherweise treffe er an Bord im Theater ja die Reisenden, "weil ich in meinem Gesprächsformat 'Welcome2Kerner' einen besonderen Gast begrüße. Ein Mann, der weit über ein Vierteljahrhundert die deutsche Fernsehunterhaltung geprägt, man kann sogar sagen dominiert hat." Kerner freue sich auf ein Gespräch "mit einem sehr reflektierten Thomas Gottschalk".

Erst kurz vor der Ankündigung war bekannt geworden, dass Gottschalk eine prominent angekündigte Gala in München nicht moderieren wird. Es wäre der erste öffentliche Auftritt des Moderators gewesen, nachdem dieser im vergangenen Jahr eine Krebserkrankung öffentlich gemacht hat. Der TV-Star sollte am 9. Mai im Hotel Bayerischer Hof durch die Verleihung des Preises "Goldener Ochsensepp" - mit Sebastian Kurz als Preisträger - führen. In einer E-Mail an den "Spiegel" begründete Gottschalk seinen Rückzug: "Ich werde mich vor dem Herbst nicht öffentlich auf die Bühne stellen, weder für Kurz noch für jemanden anderen! Danach schauen wir mal, was die Gesundheit macht."

Die Preisverleihung wurde auf die Absage Gottschalks hin verschoben und soll nach aktuellem Stand am 5. September stattfinden. Holm Dressler, der künstlerische Leiter der Verleihung, habe erklärt: "Wir haben die Veranstaltung auf September verschoben und planen weiterhin mit Thomas, sofern seine Gesundheit es erlaubt."