Vor fünf Tagen ist in Renningen ein drei Monate altes Kind verschwunden. Kurz darauf fand man den Leichnam eines Babys am Rankbach. Was macht der schreckliche Fall mit dem Ort?
Gehäkelte Tierchen, samtige Kuscheltiere, Blumen, Kerzen: Rund um die Fundstelle des verstorbenen Säuglings, der vergangene Woche Donnerstag aus seinem Kinderwagen vor dem Haus der Mutter verschwunden ist, haben viele Renninger in Anteilnahme kleine Geschenke abgelegt. Über der Lehne einer Sitzbank hängt ein kleiner, weißer Babybody, auf den jemand mit schwarzem Filzstift auf italienisch eine letzte Botschaft geschrieben hat: „Du wirst für immer in unserem Herzen bleiben, Ruhe in Frieden“, steht dort. Und: „Angelo Mio“ - mein Engel.