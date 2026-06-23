Vor fünf Tagen ist in Renningen ein drei Monate altes Kind verschwunden. Kurz darauf fand man den Leichnam eines Babys am Rankbach. Was macht der schreckliche Fall mit dem Ort?

Gehäkelte Tierchen, samtige Kuscheltiere, Blumen, Kerzen: Rund um die Fundstelle des verstorbenen Säuglings, der vergangene Woche Donnerstag aus seinem Kinderwagen vor dem Haus der Mutter verschwunden ist, haben viele Renninger in Anteilnahme kleine Geschenke abgelegt. Über der Lehne einer Sitzbank hängt ein kleiner, weißer Babybody, auf den jemand mit schwarzem Filzstift auf italienisch eine letzte Botschaft geschrieben hat: „Du wirst für immer in unserem Herzen bleiben, Ruhe in Frieden“, steht dort. Und: „Angelo Mio“ - mein Engel.

Am Dienstag nach dem schrecklichen Fund ist hier, am Rankbach zwischen Malmsheim und Renningen, wieder ein Stück Ruhe zurückgekehrt. Während vor wenigen Tagen noch ein unvergleichliches Aufgebot an Polizei und Medien vor Ort waren, sind am Dienstagmorgen nur noch wenige Beamte des Landeskriminalamtes unterwegs. Über ihren Köpfen surrt eine Drohne. Mit Messgeräten, die im Dickicht des Rankbachs stehen, erstellen sie Scans vom Fundort, um eine dreidimensionale Ansicht des Geländes zu fertigen. Die „Tatortgruppe des Landeskriminalamts“ sei dort, um die Auffindestelle zu vermessen, sagt der Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Steffen Grabenstein. Es diene dazu, „den Tatort genau zu rekonstruieren“. Ungewöhnlich sei das nicht, stellt er klar. „Das wird bei vielen Delikten gemacht.“ Die Scans dienen etwa auch dazu, Aussagen zum Beispiel über Entfernungen auf ihre Plausibilität zu prüfen.

Hin und wieder müssen Radfahrer, die auf dem Weg entlang des Bachs unterwegs sind, wegen dieser Messungen umkehren. Unvollstellbar, sagt einer der Renninger, der hier unterwegs ist und wenden muss, dass so etwas einem drei Monate altem Baby widerfahre. Er sei häufig auf dieser Strecke unterwegs, berichtet er. In den Nachrichten zu sehen, dass er die Fundstelle gut kennt, habe schon ein komisches Gefühl in ihm ausgelöst. Viele Fragen sind noch offen, sagt er. Aber an Spekulationen wolle er sich nicht beteiligen.

Anwohner in Renningen: Kein Interesse an Gerüchteküche

So geht es auch einem Anwohner einige hundert Meter weiter. Er wohnt ein paar Häuser neben der Wohnung der Mutter, die den Jungen am späten Donnerstagabend vermisst gemeldet hatte. Die einen würden das sagen, die anderen jenes, berichtet er. Zu den Anwohnern im Haus der Eltern des verstorbenen Babys habe er aber keinen Kontakt – aus der Gerüchteküche will er sich deshalb heraushalten. Zugenommen hätte seit vergangener Woche ganz deutlich der Verkehr. Eine Passantin berichtet, dass es sich bei der Straße eigentlich um eine sehr ruhige Wohngegend handle. Abends sei nicht mehr viel los, sagt sie und zeigt auf zwei Restaurants – trotz dieser Anlaufstellen.

Kerzen und Blumen sind in der Nähe eines Bachlaufs abgelegt. Foto: Enrique Kaczor/dpa

Klar wird im Gespräch mit den Renningerinnen und Renningern: Der Vorfall beschäftigt die Menschen vor Ort, viele warten auf Antworten. Noch einmal einige hundert Meter weiter, auf dem Supermarktparkplatz, der letzte Woche zur Einsatzzentrale der Blaulichtorganisationen wurde, machen sich am Morgen nur wenige Menschen bereit für den Einkauf, schieben ihre Wagen durch die Vormittagshitze. Die Mutter des verstorbenen Babys soll hier kurz vor seinem Verschwinden eingekauft haben. „Ich habe kurz überlegt, ob ich zum Rewe kommen soll“, berichtet Sonja F. aus Malmsheim. „Aber der Marktbesitzer kann ja auch nichts dafür, dass es hier passiert ist.“

Vorfall beschäftigt die Menschen in der Region

Vergangene Woche habe sie morgens auf dem Weg zur Arbeit eine Drohne aufsteigen sehen – und dann in den Nachrichten von dem Fall erfahren. Seither beschäftigt sie das Thema, auch in Gesprächen mit Familien und Freunden. „Ich versuche mich, an die Fakten zu halten“, sagt die Malmsheimerin. „Aber man überlegt trotzdem, wie das sein kann. Ich habe jahrelang mein Rad in Renningen und Malmsheim nicht abgeschlossen. Wie kommt dann ein Kind weg?“

Viele würden sich eine schnelle Aufklärung wünschen, ergänzt sie. „Die Leute machen sich Sorgen und denken darüber nach.“ Auf Spekulationen dürfe man sich aber nicht einlassen, sagt eine weitere Kundin. „Man darf da nicht zu viel reininterpretieren.“ Furchtbar sei der Fall, sagt Karin A. aus Weil der Stadt. Sie beschäftigt auch der Tod eines Kindes in Schorndorf, das vor wenigen Tagen im Auto vergessen wurde und durch Hitzeschlag starb. „Man kommt nicht mehr mit, was so alles passiert“, sagt die Weil der Städterin.

Was bisher über den Tod des Kindes bekannt ist

Details über die genaueren Umstände rund um den Tod des Säuglings sind bislang nur wenige bekannt. Der Polizei wurde das Kind am vergangenen Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr von den Eltern als vermisst gemeldet. Die Mutter hatte zuvor Einkäufe in ihre Wohnung gebracht, während das Baby in einem Kinderwagen vor dem Haus stand. Nach einer aufwendigen Suchaktion fand die Polizei den Leichnam eines Säuglings am Rankbach in Richtung Malmsheim. Eine Obduktion soll nun klären, ob es sich dabei zweifelsfrei um den vermissten Jungen handelt (Stand: 23. Juni, 14 Uhr).