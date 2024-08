Nach Fund von Leiche in Müllcontainer: Ermittlungen vorerst eingestellt - Umstände unklar

1 Mehr als acht Monate nach dem Fund einer männlichen Leiche in einem Müllcontainer in Bad Oeynhausen sind die Umstände des Todes bislang unklar (Symbolfoto). Foto: imago/Ralph Peters/imago stock&people

Nach dem Fund einer Leiche in einem Müllcontainer im nordrhein-westfälischen Bad Oeynhausen sind die Ermittlungen vorerst abgeschlossen. Die Todesumstände ließen sich bislang nicht aufklären, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Bielefeld erklärten.











Link kopiert



Mehr als acht Monate nach dem Fund einer männlichen Leiche in einem Müllcontainer im nordrhein-westfälischen Bad Oeynhausen sind die Ermittlungen vorerst abgeschlossen. Die Umstände des gewaltsamen Todes des 22-Jährigen ließen sich bislang nicht aufklären, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Bielefeld am Donnerstag mitteilten. Der 22-Jährige war im Januar tot in einem Presscontainer gefunden worden, der zuvor an einem Klinikum in Bad Oeynhausen gestanden hatte.