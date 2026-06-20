Nach Fund von Babyleiche: Ist es der vermisste Junge aus Renningen? Ermittler ziehen Obduktion in Betracht

Nach dem Fund einer Babyleiche gehen die Ermittlungen weiter. Einiges deutet darauf hin, dass es sich um den vermissten Jungen handelt. Die Bürger beschäftigt dessen Schicksal.
Was ist mit dem drei Monate alten Jungen passiert, der aus einem Kinderwagen in Renningen verschwand? Nach wie vor ist unklar, ob es sich bei der am Freitag gefundenen Leiche eines Babys um diesen Jungen handelt. Gleichwohl sagte der Sprecher der Polizeidirektion Ludwigsburg, Steffen Grabenstein, dem SWR: „Kollegen des Polizeipräsidiums haben das Kind im Zuge der Suchmaßnahmen gefunden. Den Gesamtumständen nach muss man davon ausgehen, dass es sich um das zuvor vermisst gemeldete Kind handelt. Die abschließende Identifizierung steht noch aus. Die Kriminaltechnik arbeitet.“ Und er fügte an: „Zum jetzigen Zeitpunkt ist es sehr wahrscheinlich.“