Nach Fund in Untertürkheim: Wie viele Bomben liegen noch in Stuttgarts Untergrund?

In Stuttgart werden regelmäßig Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Warum mit ähnlichen Funden zu rechnen ist und wie viele Bomben damals abgeworfen wurden.
Nach getaner Arbeit wird die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe von den Feuerwerkern noch einmal zur Schau gestellt. Der rostige Haufen aus Metall und Sprengstoff war am Dienstagabend die Ursache dafür, dass Einsatzkräfte im Bereich der Augsburger Straße in Stuttgart-Untertürkheim im großen Stil Wohnungen evakuiert, Einwohner in Sicherheit gebracht und wichtige Verkehrswege gesperrt haben. Funde wie diese sind inzwischen fast zur Routine geworden. Sie sind die späten Folgen aus einem der 53 Luftangriffe, die die Alliierten während des Zweiten Weltkriegs auf die Landeshauptstadt geflogen haben. Doch wie viele Bomben liegen noch im Untergrund der Stadt?