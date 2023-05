1 Marder, Waschbär und andere Wildtiere besiedeln zunehmend die Städte. Dort gibt es reichlich Futter – aber auch Konflikte mit dem Menschen. Foto: dpa/Holger Hollemann

Wildtiere und Menschen treffen in den Städten immer häufiger aufeinander. Seit fünf Jahren werden in Baden-Württemberg deshalb Experten ausgebildet. Nach langen Verzögerungen dürfen sie jetzt offiziell arbeiten.









Es ist ein Dokument, auf das 126 bestens ausgebildete Stadtjägerinnen und Stadtjäger in Baden-Württemberg lange gewartet haben. Das Ministerium für ländlichen Raum teilt den unteren Jagdbehörden an den Landratsämtern und in den Städten sowie den Kommunen darin mit, dass die Spezialisten jetzt endlich zur Tat schreiten können. „Stadtjägerinnen und Stadtjäger können nun von den unteren Jagdbehörden anerkannt werden“, heißt es in dem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt.