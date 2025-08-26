In wenigen Monaten wird sich Corinna Harfouch vom Berliner "Tatort" verabschieden. Im Frühjahr 2026 soll sie ein letztes Mal als Susanne Bonard zu sehen sein.
Nach dem Aus von Meret Becker (56) als Kriminalhauptkommissarin Nina Rubin hat Corinna Harfouch (70) übernommen und als Susanne Bonard an Robert Karows (Mark Waschke, 53) Seite ermittelt. Rund drei Jahre nach ihrem ersten ausgestrahlten Einsatz im Hauptstadt-"Tatort" wird aber Schluss sein. Nach nur fünf Fällen wird Harfouch das Berliner Team verlassen, bestätigt RBB-Sprecherin Ulrike Herr "hoerzu.de".