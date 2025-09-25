Nach Flut in Winnenden: Innenminister Strobl setzt sich für zerstörtes Freibad ein – 500.000 Euro fehlen

Seit Juni 2024 ist das Freibad Höfen in Winnenden nach dem Hochwasser geschlossen. Förderverein, Stadt und Politik ringen um Lösungen. Innenminister Strobl sprach vor Ort über Hilfen.
Ausgerechnet im Jubiläumsjahr traf es das Mineralfreibad Höfen mit voller Wucht. Statt der 90-Jahr-Feier kam das Hochwasser. Zweimal binnen weniger Wochen trat der Buchenbach im Juni 2024 über seine Ufer. Beim ersten Mal wurden Mobiliar, Technik und das Becken verschlammt, beim zweiten Mal zerstörten die Wassermassen den gesamten Beckenbereich – Totalschaden.