Nach Flug ab Stuttgart: Vermisste Urbacherin kam in Barcelona an – doch im Hotel tauchte sie nie auf

Die Polizei hat neue Details im Fall einer vermissten Frau aus Urbach veröffentlicht. Sie stieg in Stuttgart in ein Flugzeug nach Barcelona und kam dort offenbar auch an.

Die Suche nach einer vermissten Frau aus Urbach wirft immer mehr Fragen auf. Nun liegt erstmals eine detaillierte Personenbeschreibung vor. Zudem steht nach Angaben des Polizeipräsidiums Aalen fest: Die Frau trat ihren Flug am 9. Juni nach Barcelona an und muss dort auch angekommen sein. Doch genau ab diesem Zeitpunkt verliert sich ihre Spur.

Die Vermisste ist zwischen 1,55 und 1,60 Meter groß, hat graumelierte, schulterlange Haare und eine auffällige Gehbehinderung. Nach Angaben der Polizei zieht sie ein Bein nach und ist normalerweise mit einem Rollator unterwegs. Zuletzt soll sie einen roten Rollator sowie einen roten Reisekoffer bei sich gehabt haben.

Die Vermisste aus Urbach stieg in einen Direktflug nach Barcelona

Nach Erkenntnissen der Ermittler stieg die Frau am Flughafen in Stuttgart nachweislich in einen Direktflug nach Barcelona. Dort hätte sie in einem Hotel einchecken sollen. Nach Angaben von Angehörigen kam sie dort jedoch nie an. Dieser Hinweis sei inzwischen auch von der Polizei überprüft worden.

„Sie muss in Barcelona angekommen sein, dort verliert sich die Spur“, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen. Was anschließend geschah, ist bislang unklar. Denkbar sei, dass die Frau nach ihrer Ankunft weitergereist sei – etwa mit dem Zug oder in einem Fahrzeug. Auch ihren inzwischen fälligen Rückflug trat sie nicht an.

Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, weil sich der Fall im Ausland abspielt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Aalen stehen die Beamten mit den zuständigen Behörden in Spanien in Kontakt. Die Zusammenarbeit sei jedoch herausfordernd. Aus Spanien gebe es bislang nur spärliche Rückmeldungen. „Wir wissen derzeit nicht, was der Stand der Ermittlungen dort ist“, sagt der Polizeisprecher.

Die Gesamtsituation weist auf eine Gefährdungslage hin

Dass Erwachsene als vermisst gemeldet werden, obwohl sie grundsätzlich selbst entscheiden können, wo sie sich aufhalten möchten, ist rechtlich ein sensibler Bereich. Volljährige Menschen haben ein Recht auf Selbstbestimmung und dürfen ihren Aufenthaltsort frei wählen. Anders sieht es aus, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Person hilflos sein könnte oder sich in einer Gefahrensituation befindet. Das kann etwa bei psychischen Erkrankungen, Suizidgefahr, Demenz, Desorientierung, medizinischen Notlagen oder anderen Umständen der Fall sein, die eine Eigengefährdung nicht ausschließen lassen.

Im aktuellen Fall geht die Polizei davon aus, dass die Gesamtsituation auf eine solche Gefährdungslage hindeutet. Deshalb wird die Frau weiterhin intensiv gesucht.

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung – insbesondere aus Barcelona und dem Umfeld von Bahnhöfen, Verkehrsknotenpunkten oder touristischen Bereichen, in denen die Frau mit ihrem roten Rollator und dem roten Reisekoffer aufgefallen sein könnte.

Das Polizeipräsidium Aalen hat die Öffentlichkeitsfahndung übernommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau werden erbeten an das Polizeipräsidium Aalen unter 07361/5800, den Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle. Aus rechtlichen Gründen finden Sie das Fahndungsfoto der Polizei in unserer Bildergalerie. Die offizielle Vermisstenfahndung mit Lichtbild ist hier abrufbar: Polizei-BW Vermisstenfahndung Die Ermittlungen dauern an.