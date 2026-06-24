Nach Flug ab Stuttgart: Vermisste Urbacherin kam in Barcelona an – doch im Hotel tauchte sie nie auf

Die Polizei hat neue Details im Fall einer vermissten Frau aus Urbach veröffentlicht. Sie stieg in Stuttgart in ein Flugzeug nach Barcelona und kam dort offenbar auch an.
Die Suche nach einer vermissten Frau aus Urbach wirft immer mehr Fragen auf. Nun liegt erstmals eine detaillierte Personenbeschreibung vor. Zudem steht nach Angaben des Polizeipräsidiums Aalen fest: Die Frau trat ihren Flug am 9. Juni nach Barcelona an und muss dort auch angekommen sein. Doch genau ab diesem Zeitpunkt verliert sich ihre Spur.