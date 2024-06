Teilnahme an Turnier in Stuttgart? Zverev ändert seinen Fahrplan

1 Alexander Zverev verlor das Finale der French-Open gegen den Spanier Carlos Alcaraz. Foto: AFP/DIMITAR DILKOFF

Ursprünglich hatte der 27-Jährige sich für das am Montag beginnende Rasenturnier in Stuttgart gemeldet. Nach dem Finale in Paris hat er aber offenbar andere Pläne.











Ein Flug am Montag in die Schweiz, dann weiter nach Berlin zu seiner Freundin Sophia Thomalla und ein paar Tage Pause: So sieht der Plan von Alexander Zverev nach dem verlorenen French-Open-Finale aus. In Berlin gebe es „eine sehr wichtige Person, die ich sehen will. Und danach werden wir schauen“, erklärte Zverev am Sonntagabend in Paris nach dem 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6 gegen Carlos Alcaraz.