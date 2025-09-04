Nach fiesen Kommentaren: Schockiert: Dianas Hairstylist verteidigt erblondete Prinzessin Kate

In den 90er-Jahren war Sam McKnight der Hairstylist von Prinzessin Diana. Auf Instagram wendet er sich eindrucksvoll gegen alle, die Prinzessin Kates neue Haarfarbe kritisieren.
Nach einer mehrwöchigen Sommerpause sind Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) zu ihren offiziellen Pflichten zurückgekehrt. Beim ersten öffentlichen Termin der Royals sorgte sie vor allem mit einem neuen Look für Aufsehen. Kate zeigte sich am 4. September mit längerem Haar und erblondet. Doch die Typveränderung kam nicht bei allen gut an. Deutliche Worte an die Kritiker sendet Sam McKnight, der in den 90er-Jahren der Hairstylist von Prinzessin Diana (1961-1997) war, auf Instagram.