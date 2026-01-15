Nach Feuer in Schorndorf: „Kein Zorn auf den Brandstifter“ – so geht es Familie Xylouri ein Jahr danach

Vor fast genau einem Jahr wurde die Wohnung einer Schorndorferin nach einer Brandstiftung unbewohnbar. Wir haben sie erneut getroffen – wie geht es ihr heute?
Vor fast genau einem Jahr spielten sich in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) dramatische Szenen ab: Nach einer Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen, sieben Menschen wurden verletzt, teilweise liefen sie den Einsatzkräften bereits entgegen. Eine riesige Rauchsäule hing über der Stadt. Eine Praxis, ein Verein, ein Café und andere Betriebe sowie Bewohner mussten sich eine neue Bleibe suchen.