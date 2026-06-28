Nach Feuer in Leonberger Altstadt: Suche nach Brandursache - Läden müssen noch geschlossen bleiben

Die Arbeiten in den Trümmern des Fachwerkhauses am Marktplatz gehen weiter. Zeugen berichten von einem Knall in der Brandnacht. Der Schaden liegt bei rund einer Million Euro.

Ein Knall war zu hören - dann ging das Dach des historischen Fachwerkhauses an der oberen Ecke des Leonberger Marktplatzes in Flammen auf. „Was genau diesen Knall verursacht hat, weiß derzeit noch niemand“, sagt Wolfgang Zimmermann, Kommandant der Leonberger Feuerwehr, an diesem Sonntag. Rund 36 Stunden ist es zu diesem Zeitpunkt her, dass die Einsatzkräfte zum Großeinsatz in die Altstadt ausrücken mussten. Kurz vor 23 Uhr am Freitagabend war der Alarm bei ihnen eingegangen.

Inzwischen ist ein Teil der Arbeiten am Ort des Geschehens erledigt. Bis 21 Uhr dauerten sie am Samstagabend an. Dabei wurde das komplette Dachgeschoss des Brandhauses abgetragen, Helfende der Feuerwehr sowie ein professionelles Abbruchunternehmen machten dabei gemeinsame Sache. „Und das alles in mühsamer Handarbeit“, betont Zimmermann, der schätzt, dass rund 20 Tonnen Schutt und Gebälk dabei zusammen gekommen sind.

Gebäude sowie tonnenweise Brandschutt sind beschlagnahmt

Die Gebäude seien nun beschlagnahmt, damit an diesem Montag die polizeilichen Ermittlungen nach der Brandursache beginnen können. Auch der Brandschutt selbst wurde gesichert, er wird in Kürze ebenfalls akribisch untersucht werden.

Fest steht derweil, dass die Geschäfte rund um die Brandstelle auch am Montag nicht werden öffnen können. Das Döner-Restaurant, der Mutter-Natur-Laden, der Kiosk sowie weiter im Süden in Richtung Eisdiele das Bekleidungsgeschäft, sie alle müssen einen weiteren Tag Zwangspause einlegen. „Danach sollte die Straße aber wieder frei sein“, hofft Zimmermann. Die beiden Läden in den Erdgeschossen der betroffenen Häuser werden bis auf Weiteres jedoch geschlossen bleiben müssen.

Der Dachstuhl des Nachbargebäudes, Leonbergs bekanntes „Hölderlinhaus“, wurde derweil mit einer Plane abgedeckt. Auf ihn hatten die Flammen übergegriffen und einen Schwelbrand verursacht, die Feuerwehr hatte daraufhin große Teile des Daches abnehmen müssen. Zusätzlich wurde ein sogenannter „Verbau“, quasi ein Ersatzfachwerk, eingezogen. Daran war auch das Technische Hilfswerk (THW) beteiligt sowie eine Rutesheimer Zimmerei. „Die Besonderheit ist, dass sich das Hölderlinhaus an das Brandhaus anlehnt“, so Zimmermann. Das mache das weitere Vorgehen zusätzlich schwierig.

15 Personen sind nach Brand privat oder städtisch untergebracht

Wenn dann am Montag - oder so bald wie möglich - die Arbeiten erledigt sind, wandert die Zuständigkeit schließlich zurück zu den Eigentümern der Gebäude. Bewohnt wurden sie bis zu dem verheerenden Feuer laut Zimmermann von 15 Personen, die teils privat, teils unter Ägide der Stadtverwaltung untergebracht wurden. In ihre Wohnungen können sie wohl bis auf Weiteres nicht zurück.

Laut einer ersten Schätzung der Polizei beläuft sich der bei dem Feuer entstandene Schaden auf rund eine Million Euro.