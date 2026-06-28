Nach Feuer in Leonberger Altstadt: Suche nach Brandursache - Läden müssen noch geschlossen bleiben

Die Arbeiten in den Trümmern des Fachwerkhauses am Marktplatz gehen weiter. Zeugen berichten von einem Knall in der Brandnacht. Der Schaden liegt bei rund einer Million Euro.
Ein Knall war zu hören - dann ging das Dach des historischen Fachwerkhauses an der oberen Ecke des Leonberger Marktplatzes in Flammen auf. „Was genau diesen Knall verursacht hat, weiß derzeit noch niemand“, sagt Wolfgang Zimmermann, Kommandant der Leonberger Feuerwehr, an diesem Sonntag. Rund 36 Stunden ist es zu diesem Zeitpunkt her, dass die Einsatzkräfte zum Großeinsatz in die Altstadt ausrücken mussten. Kurz vor 23 Uhr am Freitagabend war der Alarm bei ihnen eingegangen.