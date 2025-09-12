Nach Feuer in L.A.: Hannes Jaenicke kann Haus weiterhin nicht betreten

Hannes Jaenicke kann das Gelände seines zerstörten Hauses in Los Angeles weiterhin nicht betreten. Das Gebäude fiel den Waldbränden im Januar zum Opfer, der Boden ist nach wie vor extrem vergiftet.
Die verheerenden Waldbrände in Los Angeles haben für Hannes Jaenicke (65) nicht nur den Verlust seines Hauses bedeutet - das wahre Ausmaß der Katastrophe wird erst jetzt deutlich. Mehrere Monate nach der Zerstörung seines Domizils in Pacific Palisades kann der Schauspieler das Grundstück weiterhin nicht betreten.