Der Brand in Singen war verheerend. Foto: dpa/Felix Kästle

In der Nacht zum Montag brennt die Kirche in Singen bis auf die Grundmauern vollkommen herunter. Polizei und Staatsanwaltschaft schließen Brandstiftung nicht aus.















Die Kirche in Singen (Kreis Konstanz) ist möglicherweise in Brand gesetzt worden. Das teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Kirche brannte in der Nacht zum Montag bis auf die Grundmauern vollkommen herunter. Auch das Gemeindehaus der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Singen wurde zerstört.

„Da es in der Nacht zu einem weiteren Brand auf der Straße „Inselwiese“ kam, die sich in unmittelbarer Nähe des ersten Brandortes befindet, schließen die Ermittler Brandstiftungen nicht aus“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1,5 Millionen Euro.