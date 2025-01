Nach Feuer in Herrenberg-Haslach: Kerzen verursachten den Brand

Feuerwehreinsatz in Herrenberg-Haslach Mutter und ihre beiden Kinder bei Brand verletzt

Am Dienstagabend bricht in einem Wohnhaus in Herrenberg-Haslach (Kreis Böblingen) ein Feuer aus. Dabei werden drei Menschen verletzt. Offenbar waren unbeaufsichtigte Kerzen Auslöser für den Brand.