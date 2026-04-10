Nach Feuer im Nadelöhr bei Leonberg: So gut sind die Retter für Einsätze im Tunnel gerüstet

Ein Lkw brennt am 3. März im Engelbergtunnel. Mit über 400 Beteiligten ist es der bisher größte Einsatz für Rettungskräfte dort. Wie kann so etwas gelingen?
Um 14.19 Uhr am Dienstag, 3. März, wird aus einem normalen Arbeitstag ein Ausnahmezustand. Im Engelbergtunnel bei Leonberg brennt ein Lkw mit Anhänger, der Kühlschränke geladen hat. Dichter Rauch zieht durch die Röhre, Menschen sind in Gefahr. Während die meisten erst durch Meldungen in sozialen Netzwerken oder im Radio davon erfahren, sind bereits Dutzende Männer und Frauen auf dem Weg zum Tunnel – viele direkt vom Arbeitsplatz, manche vom Mittagstisch zu Hause.