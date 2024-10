Nach Festtagsrede: China startet Militärübung rund um Taiwan

1 Auf einem Smartphone wird im Mai eine Karte mit Standorten der Militärübungen rund um Taiwan angezeigt. Wie damals finden auch jetzt wieder Übungen rund um die Inselrepublik statt. Foto: Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/dpa

Nach einer großen Übung im Mai hat China erneut ein Militärmanöver rund um die demokratische Inselrepublik gestartet.











Peking - China hat erneut eine groß angelegte Militärübung rund um Taiwan begonnen. Das chinesische Militär sprach in einer Mitteilung von einer "ernsten Warnung" an die "separatistischen" Kräfte der Inselrepublik. Schiffe und Flugzeuge näherten sich aus mehreren Richtungen. Der staatliche Sender CCTV veröffentlichte eine Karte, die sechs große rote Blöcke rund um Taiwan zeigte, in denen die Übungen stattfanden.