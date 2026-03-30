Nach ihrer Festnahme wegen mutmaßlichen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss: Britney Spears zeigt sich strahlend bei einem Segeltörn mit ihren beiden Söhnen. Gehört der Ausflug zu dem versprochenen Plan ihres Umfelds, sich besser um die Sängerin zu kümmern?
Nach dem Trubel um ihre Festnahme Anfang März wegen mutmaßlichen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss: Britney Spears (44) erlebte am Wochenende einen seltenen Moment familiärer Idylle. Die Sängerin machte einen Segeltörn mit ihren beiden Söhnen Sean (20) und Jayden (19), die sie mit Kevin Federline (48) hat. Auf ihrem mittlerweile auf privat umgestellten Instagram-Account veröffentlichte sie Eindrücke des Ausflugs.