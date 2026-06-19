Nach Festnahme in Italien: Seltene Flucht von Mörder - Behörden prüfen mögliche Fehler

Nur ein Moment allein in der Garage genügte: Ein Mörder flieht, landet nach einem Unfall in einem italienischen Krankenhaus und sorgt für Wirbel bei den Justizbehörden. Was lief da schief?
Hannover/Peine - Der geflüchtete Mörder aus einem Gefängnis in Celle wird nach seiner Festnahme weiter in einem italienischen Krankenhaus behandelt. Wie lange der 42-Jährige dort bleiben muss, sei unklar, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts Niedersachsen. Erst nach Abschluss seiner Behandlung könne er nach Deutschland ausgeliefert werden.