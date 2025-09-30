Nach Festnahme in Höpfigheim: Prozess gegen mutmaßlichen Mafioso eröffnet

Ein 57-Jähriger aus Steinheim (Kreis Ludwigsburg) sitzt seit einer Razzia im April in U-Haft. Er muss sich wegen unerlaubten Kokainhandels vor einem Amtsgericht verantworten.
Die Mafia-Razzia in Steinheim Anfang April hatte für Aufsehen gesorgt. Zwar ist es längst kein Geheimnis mehr, dass gerade der Südwesten zu den Mafia-Hotspots in der Bundesrepublik zählt. Doch Straßensperrungen, Knallgeräusche und eine Festnahme sind dann doch nichts Alltägliches. Am Dienstag begann nun vor dem Amtsgericht Bad Cannstatt der Prozess gegen den 57-Jährigen aus dem Ortsteil Höpfigheim und zwei Mitangeklagte.