Nach ihrer Festnahme wegen Fahrens unter Drogen- und Alkoholeinfluss hat sich Britney Spears freiwillig in eine Entzugsklinik begeben. Dazu meldet sich jetzt ihr Ex-Mann Sam Asghari zu Wort.
Sam Asghari (32) stellt sich hinter seine Ex-Frau Britney Spears (44). Der Schauspieler reagierte gegenüber dem US-Promiportal "TMZ" erstmals öffentlich auf die Entscheidung der Sängerin, sich freiwillig in eine Entzugsklinik zu begeben. "Ich finde das großartig", so Asghari. "Alles, was mit Heilung und guten Dingen zu tun hat", sei zu begrüßen.