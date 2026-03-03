Die Stadt Fellbach hat aus finanziellen Gründen das Engagement für die Internationale Bauausstellung eingefroren. Der IBA’27-Intendant Andreas Hofer zeigt sich nur bedingt erschüttert.
Mit 110 Hektar Fläche, was etwa 140 Fußballfeldern entspricht, kann Fellbach (Rem-Murr-Kreis) das in seinen Ausmaßen größte Projekt aller Kommunen zur Internationalen Bauausstellung 2027 vorweisen. Eigentlich. Doch angesichts der anhaltenden Ebbe in der Stadtkasse und der im Zuge der Haushaltskonsolidierung erforderlichen Sparpakete hat der Gemeinderat kürzlich den Vorschlag der Rathausspitze gebilligt, das Engagement für „Agriculture meets Manufacturing“ (so der Titel des Fellbacher Projekts) nahezu auf Null herunterzufahren und die Fellbacher Beteiligung an der Internationalen Bauausstellung Stadtregion Stuttgart 2027 ruhen zu lassen. Wie schockiert ist IBA’27-Intendant Andreas Hofer über diesen Fellbacher Schritt? Sein Vortrag zur Qualität der Bauausstellung in der Volkshochschule Unteres Remstal in Waiblingen am Freitag, 6. März, ist ein guter Anlass, ihn danach zu befragen.