Nach einem Fehler im Pokalspiel zwischen Stuttgart und Freiburg steht der Schiedsrichter heftig in der Kritik. Ein Kollege fordert nun einen faireren Umgang.
Nach der heftigen Kritik an Schiedsrichter Tobias Welz im Anschluss an das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg hat Patrick Ittrich seinen Kollegen in Schutz genommen. „Ich muss eine Sache loswerden: Ich finde es unfassbar unverschämt, dass ein Schiedsrichter an einer Szene kaputt geredet wird“, sagte Ittrich im „Doppelpass“ von Sport1. „Das muss ich in aller Deutlichkeit sagen.“