Nach fast zwei Jahren Beziehung: Haben sich Emma Corrin und Rami Malek getrennt?

1 Rami Malek und Emma Corrin hielten ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, zeigten sich jedoch auch innig auf roten Teppichen. Hier 2024 in Venedig. Foto: Maria Moratti/Getty Images

Emma Corrin spielte Prinzessin Diana in "The Crown", Rami Malek gewann als Freddie Mercury einen Oscar: Nach knapp zwei Jahren ist die Beziehung der beiden Schauspiel-Superstars nun möglicherweise Geschichte. Das berichten zumindest britische Medien.











Es sollte die perfekte Hollywood-Liebesgeschichte werden: Emma Corrin (29), bekannt vor allem für die Rolle als Prinzessin Diana (1961-1997) in der erfolgreichen Netflix-Serie "The Crown" und Rami Malek (43), der für seine Darstellung von Freddie Mercury (1946-1991) in "Bohemian Rhapsody" einen Oscar erhielt. Doch wie die britische "Mail on Sunday" nun berichtet, ist die Beziehung der beiden Stars nach knapp zwei Jahren wohl zerbrochen.