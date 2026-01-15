Nach fast zehn Jahren Pause: Bruno Mars kündigt Zusatzkonzert im Berliner Olympiastadion an

Nach fast zehn Jahren Pause kehrt Bruno Mars nach Europa zurück. Wegen der hohen Nachfrage gibt es nun ein Zusatzkonzert im Berliner Olympiastadion am 28. Juni 2026. Tickets gehen am 15. Januar in den Verkauf.
Bruno Mars (40) hat seine für 2026 angekündigte "The Romantic Tour" deutlich ausgeweitet und dabei auch ein zweites Konzert in Berlin zum Tourplan hinzugefügt. Die Stadiontournee, die seine erste große Headliner-Tour seit fast zehn Jahren markiert, umfasst inzwischen mehr als 30 zusätzliche Termine.