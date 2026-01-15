Nach fast zehn Jahren Pause: Bruno Mars kündigt Zusatzkonzert im Berliner Olympiastadion an

Nach fast zehn Jahren Pause kehrt Bruno Mars nach Europa zurück. Wegen der hohen Nachfrage gibt es nun ein Zusatzkonzert im Berliner Olympiastadion am 28. Juni 2026. Tickets gehen am 15. Januar in den Verkauf.

Bruno Mars (40) hat seine für 2026 angekündigte "The Romantic Tour" deutlich ausgeweitet und dabei auch ein zweites Konzert in Berlin zum Tourplan hinzugefügt. Die Stadiontournee, die seine erste große Headliner-Tour seit fast zehn Jahren markiert, umfasst inzwischen mehr als 30 zusätzliche Termine.

Produziert von Live Nation zählt die Tour mittlerweile rund 70 Shows in Nordamerika, Europa und Großbritannien. Neben Berlin wurden auch in zahlreichen weiteren Städten Zusatzkonzerte angesetzt, darunter Las Vegas, Madrid, Mailand, Chicago, Miami, Atlanta und Detroit. In Toronto, Amsterdam, East Rutherford und Los Angeles wurde die Tour jeweils auf vier Stadionkonzerte pro Stadt ausgeweitet. In London spielt Bruno Mars im legendären Wembley Stadium sogar sechs Konzerte in Folge.

Zweites Konzert im Berliner Olympiastadion Ende Juni

Neben dem Konzert am 26. Juni kam jetzt eine zweite Show am 28. Juni im Olympiastadion in Berlin dazu. Der Ticketverkauf für reguläre Karten sowie VIP-Pakete startet am 15. Januar 2026 um 12:00 Uhr. Bei sämtlichen Konzerten der "Romantic Tour" wird Anderson Paak (39) als DJ Pee .Wee mit von der Partie sein.

Bei ausgewählten Tourstopps sorgen außerdem Victoria Monét (36), Raye (28) und Leon Thomas (32) als Support-Acts für musikalische Unterstützung.

Besonders mit Anderson Paak verbindet Mars eine enge musikalische Partnerschaft. Die beiden Musiker arbeiten schon länger als Duo unter dem Namen Silk Sonic zusammen. Sie haben ein gemeinsames Album veröffentlicht und waren gemeinsam in Nord- und Südamerika, Asien sowie Australien auf Tour.

Neues Album im Februar 2026

Die Tour markiert nicht nur die Rückkehr von Bruno Mars auf europäische Bühnen, sondern auch den Beginn eines neuen Kapitels in seiner Karriere. Am 27. Februar 2026 erscheint über Atlantic Records sein viertes Soloalbum.

Einen ersten Vorgeschmack gab es bereits vorab: Die erste Single "I Just Might" wurde am 9. Januar veröffentlicht. Exklusives Vinyl des Albums kann schon vorbestellt werden.

Einer der erfolgreichsten Künstler weltweit

Mit über 130 Millionen verkauften Alben gehört Bruno Mars zu den erfolgreichsten Künstlern seiner Generation. Aktuell erreicht er rund 118 Millionen Hörerinnen und Hörer pro Monat auf Spotify.

Auch seine jüngsten Hits wie "APT.", "Fat Juicy & Wet" und "Die With A Smile" konnten zuletzt weltweit die Charts dominieren.