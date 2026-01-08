Nach fast zehn Jahren Pause: Bruno Mars kommt für ein Konzert nach Berlin

Bruno Mars hat seine Europatournee "The Romantic Tour" für Sommer 2026 angekündigt. Es ist seine erste Headliner-Tour seit fast einem Jahrzehnt - begleitet von einem brandneuen Album. Für deutsche Fans gibt es allerdings nur eine Chance, ihn live zu sehen.
Bruno Mars (40) kehrt endlich nach Europa zurück. Der US-amerikanische Superstar hat via Social Media seine neue Stadiontournee "The Romantic Tour" angekündigt, die ihn im Sommer 2026 durch mehrere europäische Länder führen wird. Für deutsche Fans gibt es genau eine Gelegenheit, den Ausnahmekünstler hierzulande live zu erleben: Am 26. Juni 2026 betritt er die Bühne im Berliner Olympiastadion.