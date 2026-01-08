Nach fast zehn Jahren Pause: Bruno Mars kommt für ein Konzert nach Berlin

Bruno Mars hat seine Europatournee "The Romantic Tour" für Sommer 2026 angekündigt. Es ist seine erste Headliner-Tour seit fast einem Jahrzehnt - begleitet von einem brandneuen Album. Für deutsche Fans gibt es allerdings nur eine Chance, ihn live zu sehen.

Bruno Mars (40) kehrt endlich nach Europa zurück. Der US-amerikanische Superstar hat via Social Media seine neue Stadiontournee "The Romantic Tour" angekündigt, die ihn im Sommer 2026 durch mehrere europäische Länder führen wird. Für deutsche Fans gibt es genau eine Gelegenheit, den Ausnahmekünstler hierzulande live zu erleben: Am 26. Juni 2026 betritt er die Bühne im Berliner Olympiastadion.

Es ist ein lange ersehntes Comeback. Zuletzt gastierte Mars 2017 im Rahmen seiner "24K Magic World Tour" auf dem europäischen Kontinent - auf jener Tournee, die sein siebenfach Grammy-prämiertes Album begleitete. Seitdem konzentrierte er sich auf Auftritte in Nord- und Südamerika, Asien sowie Australien und feierte mit Anderson Paak (39) als Duo Silk Sonic Erfolge.

Neues Album im Februar 2026

Die Tour ist nicht nur die Rückkehr auf europäische Bühnen, sondern bedeutet auch ein neues Kapitel in der Karriere des Sängers. Am 27. Februar 2026 erscheint über Atlantic Records sein viertes Soloalbum. Wer neugierig ist, muss nicht einmal so lange warten: Die erste Single wird bereits am 9. Januar veröffentlicht. Exklusives Vinyl kann schon jetzt vorbestellt werden.

Zwischen Juni und Juli 2026 stehen einige der prestigeträchtigsten Spielstätten Europas auf dem Programm. Los geht es am 20. und 21. Juni mit zwei Nächten im Pariser Stade de France, bevor Mars für sein einziges Deutschlandkonzert nach Berlin kommt. Anschließend folgen Doppelshows in Amsterdam und ein Stopp in Madrid. Im italienischen Mailand bespielt er das legendäre San Siro, ehe die Tour mit zwei Abenden im Londoner Wembley Stadium ihren Abschluss findet.

Bei sämtlichen Konzerten der "Romantic Tour" wird Anderson Paak als DJ Pee .Wee mit von der Partie sein. Den neunfachen Grammy-Gewinner und Mars verbindet eine enge musikalische Partnerschaft, die weit über Silk Sonic hinausreicht. Als Support-Act komplettiert Victoria Monét (36) das Line-up.

Karten besser schnell sichern

Wer bei der "Romantic Tour" dabei sein möchte, sollte schnell handeln. Über einen Artist-Presale können sich Fans einen früheren Ticketzugang sichern. Die Anmeldung dafür ist bis Montag, 12. Januar, um 19:00 Uhr möglich. Der Presale selbst startet am Dienstag, 13. Januar. Der reguläre Vorverkauf beginnt dann am Donnerstag, 15. Januar, um 12:00 Uhr.

Mit über 130 Millionen verkauften Alben zählt Bruno Mars zu den erfolgreichsten Künstlern seiner Zeit. Aktuell ist er mit rund 118 Millionen monatlichen Hörern und Hörerinnen der meistgehörte Act auf Spotify. Seine jüngsten Hits wie "APT.", "Fat Juicy & Wet" und "Die With A Smile" dominierten zuletzt weltweit die Charts. Auch live feiert Mars eine Erfolgsserie: Seine Las-Vegas-Residenz im Dolby Live at Park MGM sowie Konzerte in Australien, Asien, dem Nahen Osten und Südamerika waren durchweg ausverkauft. Anfang 2024 schrieb er Musikgeschichte mit sieben ausverkauften Shows in Folge im Tokyo Dome, im Herbst desselben Jahres folgte eine Brasilien-Tour mit 14 ausverkauften Stadionkonzerten, die als umsatzstärkste des Landes gilt.