Nach fast sechs Jahren: The White Lotus-Star Connie Britton soll sich verlobt haben

In der ersten Staffel des Serien-Hits "The White Lotus" ging es für Connie Britton (58) als eine der Hauptdarstellerinnen nach Maui. Auf Hawaii verbrachte ihre Figur mit deren Ehemann und den Kindern den Urlaub in einem noblen Resort. Für die Schauspielerin steht nun vielleicht schon bald eine ganz besondere Reise mit ihrem echten Partner an - eine Hochzeitsreise.

Die 58-Jährige soll sich mit dem Produzenten David Windsor verlobt haben, wie "People" in Erfahrung gebracht haben möchte. Das US-Magazin hat auch Fotos veröffentlicht, die die beiden am vergangenen Freitag am Flughafen in Los Angeles zeigen sollen. Auf einer der Aufnahmen küssen sich Britton und Windsor gerade, an der linken Hand der Schauspielerin funkelt auf einem anderen Bild deutlich erkennbar ein Ring.

Ihr Partner ermöglicht "ständiges Wachstum"

Britton, alleinerziehende Mutter eines adoptierten Sohnes, soll seit etwas weniger als sechs Jahren mit Windsor zusammen sein. Im "Parade"-Magazin erinnerte sie sich im letzten März daran, dass sie sich irgendwann gefragt habe: "Worauf warte ich?" Damals wusste sie, dass sie sich bisher nie in der Art von Partnerschaft befand, "die ich mir gewünscht hatte, um einen Ehepartner und ein gemeinsames Kind zu haben. Und so dachte ich: 'Jetzt ist es Zeit, ich werde mit dem Adoptionsprozess beginnen.'"

Doch später trat Windsor in ihr Leben. "Was ich wirklich gesucht hatte, war eine Partnerschaft, in der es auf beiden Seiten ein ständiges Wachstum und eine Art gegenseitige Vertiefung gibt", erläuterte sie. "Es ist nicht nur: 'Oh, ich habe die wahre Liebe gefunden'. Es geht darum, dass ich jemanden gefunden habe, mit dem ich eine Reise unternehmen kann, die sich ständig verändern wird."