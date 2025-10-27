Nach fast sechs Jahren: The White Lotus-Star Connie Britton soll sich verlobt haben

Connie Britton möchte offenbar ihren langjährigen Partner David Windsor heiraten. Laut eines US-Berichts haben die beiden sich verlobt.
In der ersten Staffel des Serien-Hits "The White Lotus" ging es für Connie Britton (58) als eine der Hauptdarstellerinnen nach Maui. Auf Hawaii verbrachte ihre Figur mit deren Ehemann und den Kindern den Urlaub in einem noblen Resort. Für die Schauspielerin steht nun vielleicht schon bald eine ganz besondere Reise mit ihrem echten Partner an - eine Hochzeitsreise.