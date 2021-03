1 Sarah und Samuel Koch lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Sturm der Liebe" kennen. Foto: imago images/epd

Samuel und Sarah Koch wollen Eltern werden. Das verrät das Paar in einem Interview. Doch vorher müssen noch einige Erziehungsfragen geklärt werden.

Samuel (33) und Sarah Koch (35) haben sich 2016 das Jawort gegeben. Heute, fast fünf Jahre später, wollen sie sich endlich ihren sehnlichsten Wunsch erfüllen: Nachwuchs. Doch vorher müssen sie offenbar noch einige grundlegende Dinge klären.

Das Ehepaar hat gerade ein Kinderbuch mit dem Titel "Das Kuscheltier-Kommando" veröffentlicht, das, so erklärt es Sarah Koch im Interview mit dem Magazin "Bunte", schon mal "prophylaktisch" verfasst wurde. "Wir wünschen uns Kinder", sagt die 35-Jährige deutlich. Doch vorher müssten noch "wichtige Erziehungsfragen" verhandelt werden. Zum Beispiel, ob ihre Kinder religiös erzogen werden sollen: "Ich wurde nicht so religiös erzogen wie Samuel. Ich bewundere seinen Glauben, aber mir ist das hin und wieder zu streng", so Koch, die als Schauspielerin und Flugbegleiterin arbeitet.

"Bedingungslos geliebt"

Für ihren Ehemann Samuel scheinen aber eher andere Dinge wichtiger zu sein: "Mir wäre in der Erziehung wichtig, dass unsere Kinder sich bedingungslos geliebt fühlen, unabhängig von Leistung und Erfolg", erklärt der frühere Turner, der 2010 bei einem Stunt bei "Wetten, dass..?" stürzte und seitdem querschnittgelähmt ist. Die Frage, ob Nachwuchs auch auf dem natürlichen Weg möglich sei, beantwortet der 33-Jährige mit einer guten Portion Humor: "Laut aktuellem medizinischem Forschungsstand kann ich keine Mutter werden, aber Vater ist kein Problem."