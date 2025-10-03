Nach fast 28 Jahren Ehe: Lori Loughlin und Mossimo Giannulli haben sich getrennt

Die Schauspielerin Lori Loughlin und ihr Ehemann, Fashion-Designer Mossimo Giannulli, haben sich getrennt. Nach fast 28 Jahren Ehe legen die beiden eine Pause ein, wie Loughlins Sprecherin bestätigt. Rechtliche Schritte gebe es derzeit nicht. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter.

Lori Loughlin (61) und Mossimo Giannulli (62) gehen getrennte Wege. Die Schauspielerin, bekannt aus "Full House", und ihr Ehemann, ein erfolgreicher Modedesigner, haben sich nach fast 28 Jahren Ehe voneinander distanziert, wie das US-Magazin "People" berichtet. Elizabeth Much, Loughlins Sprecherin, bestätigt die Trennung: "Sie leben getrennt und legen eine Pause in ihrer Ehe ein. Es gibt derzeit keine rechtlichen Verfahren." Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter, Olivia Jade und Isabella Rose Giannulli.

Die Trennung erfolgt, nachdem die beiden im Februar ihre Villa in Hidden Hills für 16,5 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten hatten. Das beeindruckende Anwesen mit einer Wohnfläche von rund 1.100 Quadratmetern hatte das Paar erst im August 2020 für 9,5 Millionen Dollar erworben - zu einem Zeitpunkt, als ihre Leben bereits von einem spektakulären Skandal überschattet wurden.

Der College-Skandal und seine Folgen

Im Mai 2020 bekannten sich Loughlin und Giannulli schuldig, Überweisungs- und Postbetrug begangen zu haben. Sie hatten 500.000 Dollar gezahlt, um ihren Töchtern Olivia Jade und Isabella Rose einen Platz an der University of Southern California zu verschaffen. Die beiden Mädchen wurden fälschlicherweise als Ruder-Rekrutinnen ausgewiesen, obwohl keine von ihnen jemals den Sport ausgeübt hatte.

Loughlin wurde zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt, ihr Mann zu fünf Monaten. Die Schauspielerin wurde im Dezember 2020 vorzeitig aus der Haft entlassen, nachdem sie ihre Strafe fast vollständig abgesessen hatte. Ein dunkles Kapitel, das Loughlins Karriere zunächst zum Stillstand brachte.

Langsame Rückkehr ins Rampenlicht

Nach dem Skandal arbeitete sich Loughlin Schritt für Schritt zurück ins Fernsehgeschäft. Im Dezember 2021 übernahm sie wieder die Rolle der Abigail Stanton in "When Hope Calls: A Country Christmas", einem Ableger von "Janette Oke: Die Coal Valley Saga". Es folgten weitere Projekte: Im Januar 2023 stand sie für den Fernsehfilm "Verliebt im Winter" an der Seite von James Tupper (60) vor der Kamera. Im November desselben Jahres war sie in "A Christmas Blessing" zu sehen.

In der Serie "Lass es, Larry!" spielte Loughlin eine überzeichnete Version ihrer selbst und machte sich dabei über ihre Verstrickung in den College-Skandal lustig. Kürzlich hatte sie außerdem Gastauftritte in "Blue Bloods - Crime Scene New York" und "On Call".

Im April 2024 gab Loughlin ihr erstes größeres Interview seit dem Skandal. Im Gespräch mit dem "First for Women Magazine" sprach sie zwar nicht direkt über die damaligen Ereignisse, doch ihre Worte über Vergebung und das Vorwärtsgehen ließen tief blicken. "Ich versuche, ein vergebender Mensch zu sein. Ich bin nicht jemand, der an Dingen festhält. Jedem passiert etwas. Wir alle waren schon in Situationen, in denen wir um Vergebung bitten mussten", erklärte sie damals.

Sie betonte, dass niemand perfekt sei und jeder Fehler mache. "Man muss Dinge loslassen können, denn man kann nicht an Negativität festhalten. Das Leben ist zu kurz", so die Schauspielerin. In ihrem Elternhaus sei es nicht üblich gewesen, nachtragend zu sein oder Fehler nicht zu verzeihen. Diese Einstellung habe sie geprägt und helfe ihr, mit den Höhen und Tiefen des Lebens umzugehen.