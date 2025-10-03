Nach fast 28 Jahren Ehe: Lori Loughlin und Mossimo Giannulli haben sich getrennt

Die Schauspielerin Lori Loughlin und ihr Ehemann, Fashion-Designer Mossimo Giannulli, haben sich getrennt. Nach fast 28 Jahren Ehe legen die beiden eine Pause ein, wie Loughlins Sprecherin bestätigt. Rechtliche Schritte gebe es derzeit nicht. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter.
Lori Loughlin (61) und Mossimo Giannulli (62) gehen getrennte Wege. Die Schauspielerin, bekannt aus "Full House", und ihr Ehemann, ein erfolgreicher Modedesigner, haben sich nach fast 28 Jahren Ehe voneinander distanziert, wie das US-Magazin "People" berichtet. Elizabeth Much, Loughlins Sprecherin, bestätigt die Trennung: "Sie leben getrennt und legen eine Pause in ihrer Ehe ein. Es gibt derzeit keine rechtlichen Verfahren." Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter, Olivia Jade und Isabella Rose Giannulli.