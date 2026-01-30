Fast ein Vierteljahrhundert ermittelte Marco Girnth als Kommissar Jan Maybach bei "SOKO Leipzig". Nun endet seine Zeit bei der ZDF-Krimiserie auf dramatische Weise: Seine Figur wird erschossen. Der 55-Jährige verrät, warum er selbst den Abschied so gewollt hat.
Als am 31. Januar 2001 die erste Folge der "SOKO Leipzig" über die Bildschirme flimmerte, stand Marco Girnth (55) als Kommissar Jan Maybach vor der Kamera. Seitdem gehörte der Schauspieler zum festen Inventar der ZDF-Krimiserie. Doch nach beinahe 25 Jahren ist nun Schluss - und der Abschied fällt denkbar dramatisch aus: Maybach wird erschossen.