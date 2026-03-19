Nach fast 25 Jahren: Madonna feiert ihr Schauspiel-Comeback in der Serie The Studio

Seit fast 25 Jahren hat Madonna keine Schauspielrolle mehr übernommen - jetzt ist die Popikone zurück. Sie taucht in der zweiten Staffel der gefeierten Apple-TV-Serie "The Studio" auf.
Madonna (67) und die Schauspielerei - das war für lange Zeit eine kontroverse (neun Goldene Himbeeren) und seit fast 25 Jahren abgeschlossene Geschichte. Doch wie US-Seite "People" nun berichtet, wagt die Popikone einen neuen Versuch in dem Metier. Mit 67 Jahren wird sie in der zweiten Staffel der Apple-TV-Serie "The Studio" auftauchen. So wurde sie demnach am Set der zweiten Staffel fotografiert. Auch das Magazin "Entertainment Weekly" berichtet von ihrer Beteiligung an der Serie.